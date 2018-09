Oberfränkische Mieder selbst genäht

Das Mieder ist das Herzstück einer Frauentracht, ob als einzelnes Kleidungsstück oder als Miederrock. In einem Kurs für Fortgeschrittene erlernen die Teilnehmerinnen das korrekte Maßnehmen, das Übertragen der Maße auf ein Probemodell, Änderungen am Modell und das Zuschneiden. Bitte Nähmaschine, Garne, Kreide, diverse Nadeln, Scheren, Stoffe und Zubehör für das jeweilige Werkstück mitbringen. Der Nähkurs findet am Samstag, 29. September, von 10 bis 16 Uhr im Bauernhofmuseum Bamberger Land in Frensdorf statt. Anmeldung und Infos bei Christiana von Roit, Telefon 0951/2094932, mail@ christiana-von-roit.de. red