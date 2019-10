Oberfränkische Johanniter sind seit 50 Jahren im Dienst am Menschen

Mit einem Festgottesdienst in der Schlüsselfelder Stadtkirche und einem Festakt in der frisch renovierten Rettungswache feierten die oberfränkischen Johanniter in Schlüsselfeld am Wochenende ihr 50. Jubiläum. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) würdigte in ihrem Grußwort vor rund 200 Gästen dabei vor allem den Einsatz der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Johanniter: "Wenn Menschen in Not sind, dann ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die für sie da sind. Dafür ein Dankeschön. Machen Sie weiter, wir brauchen Sie!"

Der Grundstein für den heutigen Regionalverband Oberfranken wurde am 24. Februar 1969 gelegt: An diesem Tag nahmen 59 Personen am ersten Erste-Hilfe-Kurs in Burghaslach teil - heute sind es mehr als 3000 Teilnehmer jedes Jahr. Schon kurz nach dem ersten Kurs gründete sich eine Johanniter-Helferschaft, die an den Wochenenden im Rettungs- und Sanitätsdienst unterwegs war, heißt es in einem Pressebericht der Johanniter.

Zu ihrem ersten Einsatz wurden die Helfer am 11. Mai 1969 gerufen: Ein Fußballspieler musste nach einem Schien- und Wadenbeinbruch versorgt wer-den. Gefahren wurde der Einsatz mit einem bereits 14 Jahre alten aus Würzburg geliehenen Sanka. Aus diesen kleinen, aber sehr engagierten Anfängen ist ein Verband entstanden, in dem sich heute rund 300 hauptamtliche Mitarbeiter sowie ähnlich viele Ehrenamtliche in verschiedensten Lebensbereichen für die Menschen in Oberfranken einsetzen - beispielsweise bei der Betreuung von Kindern und Senioren, in der Ersten Hilfe, im Rettungsdienst oder der Erste-Hilfe-Ausbildung.

Eines ist dabei über fünf Jahrzehnte unverändert geblieben: "Menschen zu helfen ist die Stammzelle der Johanniter", das betonte Andreas Hautmann, Mitglied des Landesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe in Bayern. Im Beisein der Ministerin wies er aber auch auf Schwierigkeiten hin, mit denen man vor allem im Bereich der Pflege zu kämpfen habe wie Fachkräftemangel oder knappe Budgets.

Lob für die Mitarbeiter

Darius Götsch, Mitglied im Regionalvorstand der oberfränkischen Johanniter, bedankte sich in seiner Rede für die Unterstützung durch die Politik, aber auch durch Fördermitglieder und Spender, ohne die die Arbeit der Johanniter nicht möglich wäre. Gefeiert wurden im Rahmen des Jubiläums aber auch die Mitarbeiter: "Wir sind zu Recht stolz auf das Erreichte und ganz besonders auf unsere Mitarbeiter, die mit größtem Einsatz wirksame Hilfe leisten. Mitarbeiter aus dem Ehrenamt und Hauptamt haben gemeinsam über viele Jahre den Menschen gedient und Unglaubliches erreicht", so Darius Götsch. Besonders geehrt wurde Rettungsdienstleiter Andreas Dennert: Landesvorstand Andreas Hautmann überreichte ihm das Ehrenzeichen der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Am Nachmittag waren dann alle Bürger eingeladen, bei einem Tag der offenen Tür in der Rettungswache mitzufeiern: Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Arbeit der Johanniter zu informieren. Wer wollte, konnte zum Beispiel einen Blick hinter die Türen eines Rettungswagens werfen, mehr über die Arbeit von Ehrenamtlichen in der Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation, bei den Helfern vor Ort oder in der Motorradeinheit erfahren oder die Lesehunde in Aktion erleben.

Für die passende Verpflegung sorgt die Feldküche der Schnelleinsatzgruppe Betreuung und Verpflegung der Johanniter aus Mittelfranken. Viele Besucher nutzten außerdem die Gelegenheit, die frisch renovierte Rettungswache zu erkunden, die nun deutlich bessere Arbeits- und Einsatzbedingungen für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes bietet. red