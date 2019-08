Oberfränkische Club-Fans halten zusammen

Rund 60 Club-Freunde aus Oberfranken trafen sich im Garten ihres Vorsitzenden Bernd Hahn, der beim Fan-Club III auch das Amt des Bezirksberaters ausübt.

Eines wurde bei dem Grillfest deutlich: Auch wenn der Wiederaufstieg für den ruhmreichen 1. FC Nürnberg in die 1. Bundesliga alles andere als leicht wird, die Club-Freunde halten zusammen wie Pech und Schwefel.

Vom Club selbst war Jonas Wendlinger (19) gekommen, der als dritter Torhüter gegenwärtig im Regionalliga-Team zwischen den Pfosten steht. Der Österreicher, der in diesem Sommer nach Nürnberg wechselte, stammt aus St. Johann in Tirol und stand zuletzt beim SV Thiersee in der Landesliga im Kasten. Mit ihm waren auch der Leiter der Fan-Abteilung, Jürgen Bergmann, und der Ehrenvorsitzende der Club-Freunde Oberfranken, Karl Teplitzky, nach Lindau gekommen. Und ein Stammgast ist schon Ex-Profi Jörg Dittwar. Natürlich leidet der frühere Stadtsteinacher nach wie vor mit dem Club und ist bei vielen Heimspielen im Stadion.

Bernd Hahn verwies drauf, dass der Zusammenschluss der Club-Freunde Oberfranken seit nunmehr zehn Jahren besteht. Anwesend waren die Club-Fans aus Altenkunstadt und Wirsberg sowie aus Dessau in Sachsen-Anhalt.

Im Mittelpunkt standen einige Ehrungen, die Bernd Hahn mit dem Trebgaster Bürgermeister Werner Diersch vornahm. Zum Ehrenmitglied wurde Robert Witzgall aus Himmelkron ernannt. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Wilhelm, Beatrice, Christine, Lukas, Udo, Michael und Bernd Hahn geehrt. Werner Reißaus