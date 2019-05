Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Montag um 17.52 Uhr durch das Obere Tor in Richtung Kaspauer. Dabei touchierte er dieses, so dass ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der Mann flüchtete vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro erbringen.