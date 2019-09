Oberer Turm ist "dicht"

Die Bauverwaltung

Stadt Haßfurt teilt mit, dass der Obere Turm in Haßfurt wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten vom 16. September bis etwa 13. Oktober für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Die obere Hauptstraße ist deshalb in dieser Zeit nur eingeschränkt befahrbar. Insbesondere kann der Schwerverkehr nur noch mit Lkws bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen durchgeführt werden. Die Geschäftsinhaber werden gebeten, ihre Lieferanten entsprechend zu informieren. Der Pkw-Verkehr wird über die Truchseßgasse in Einbahnregelung in Süd-/Nordrichtung, also von der oberen Hauptstraße in Richtung Schlesingerstraße und Bahnhofstraße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist hinreichend beschildert. Für die mit der Baustelle verbundenen Unannehmlichkeiten bittet die Bauverwaltung um Verständnis. red