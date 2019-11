Obereidischer pflegen die Partnerschaft

In der Geflügelzuchtanlage in Hemhofen hielt der Verein "Die Obereidischer" Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr. Vorsitzender Richard Emrich zählte in seinem Bericht unter anderem noch einmal die zahlreich besuchten Feste des Vereins auf.

Das besondere Highlight des Jahres war wie immer der traditionelle Maria-Ball, der am 2. Februar stattfand. Ein voller Saal und viele müde Tänzer zeugten von einem gelungenen Abend. Mit etwa zehn Trachten präsentierte sich der Verein beim Festzug der Freiwilligen Feuerwehr Zeckern an deren 125-Jahr-Feier. Eine große Herausforderung war auch wieder das diesjährige Dorffest, an dem der Verein seine wohlschmeckenden Langos verkaufte. Die Nachfrage war sehr groß. Für alle Helfer des Vereins, die zum Gelingen beigetragen hatten, veranstaltete die Vorstandschaft ein Helferessen, das den Zusammenhalt der Mitglieder weiter stärkte. Mit der Teilnahme am Festzug der 50-Jahr-Feier der evangelischen Kirche in Hemhofen endeten dann die Auftritte in der Gemeinde.

Fußballer aus Obereidisch

Für das kommende Jahr konnte Richard Emrich von vielen geplanten Aktivitäten berichten. So wird der Verein im Juli 2020 einen Ausflug auf dem Main-Donau-Kanal unternehmen. Außerdem ist der Besuch des Siebenbürgertreffens in Dinkelsbühl geplant. Ein ganz besonderes Ereignis des Jahres 2020 wird der Besuch einer Fußballmannschaft aus Obereidisch sein, in der auch der amtierende Bürgermeister Lucian Feier mitspielt. Nach elf Jahren der Partnerschaft der beiden Gemeinden Hemhofen und Obereidisch soll damit auch wieder der Kontakt und die Verbundenheit der beiden Gemeinden unterstrichen werden. Der Verein wird mit Unterstützung der Gemeinde dieses Treffen Ende Juli organisieren.

Bei den anschließenden Neuwahlen, die von Wahlleiter Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU) durchgeführt wurde ergaben sich kaum Änderungen. Die Mitglieder bestätigten einstimmig die bisherige Vorstandschaft mit Richard Emrich, Brigitte Puskas, Johanna Brugmann, Angelika Emrich, Christian Klein und Martin Meier für weitere drei Jahre in ihren Ämtern. Neu gewählt wurden als Kassenprüfer Daniela-Maria Klein und Siegfried Emrich.

Nagel tritt dem Verein bei

Zum Abschluss der Versammlung konnte der Verein noch ein weiteres Mitglied auf die Liste setzten. Bürgermeister Ludwig Nagel trat spontan bei. Damit hat der Verein der Obereidischer 62 Mitglieder. Bei Kaffee und Kuchen, den die Frauen selbst gebacken hatten, fand die Versammlung einen harmonischen Ausklang. red