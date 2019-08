Oberbrunner Kerwa mit Swing und Blasmusik

Von Samstag, 17., bis Montag, 19. August, richtet die Musikvereinigung Ebensfeld die Oberbrunner Kerwa aus. Festauftakt ist am Samstag ab 17 Uhr mit geräucherten Forellen und Pizzas. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst. Zum anschließenden Frühschoppen spielt die Big Band "Just Swing!" auf. Nach dem nachmittäglichen Festbetrieb gibt es ab 16.30 Uhr Blasmusik mit dem Blasorchester Ebensfeld und der Erwachsenenbläserklasse "Bloos A-Moll" bis in den Abend. Am Montag sind ab 17.30 Uhr beim Hahnenschlag Preise zu gewinnen. red