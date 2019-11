Oberaurach beteiligt sich an zwei landkreisweiten Projekten

Zukünftig kann auch die Gemeinde Oberaurach europaweite Ausschreibungen und die dazugehörige Vergabe auf elektronischem Wege ausführen. In seiner Sitzung am Dienstagabend beschloss der Gemeinderat einstimmig, sich an einer gemeinsamen Vergabeplattform des Landkreises zu beteiligen, die ein externer Dienstleister bereitstellt.

Zunächst mit einer Laufzeit von zwei Jahren entstehen der Gemeinde Oberaurach dadurch anteilige Kosten in Höhe von jährlich 575 Euro. Dies sei aber bei weitem weniger, als bisher dafür ausgegeben werde, erklärte Bürgermeister Thomas Sechser (CSU). Bei der bevorstehenden Sanierung des Armin-Knab-Hauses in Neuschleichach profitiere man davon, weil hier zumindest teilweise ebenfalls europaweite Ausschreibungen notwendig werden.

Der Gemeinderat entschied sich auch dafür, am Projekt eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten teilzunehmen. Der Landkreis Haßberge stellt zu diesem Zweck mehrere geeignete Fachkräfte bereit, die als Datenschutzbeauftragte tätig werden und die dafür erforderlichen Arbeitsplätze erhalten. "Diese interkommunale Zusammenarbeit stärkt die Gemeinden sowie das Landratsamt und sichert eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung", erklärte Sechser.

Der Datenschutzbeauftragte und die örtlichen Ansprechpartner werden sich künftig gegenseitig umfassend und rechtzeitig über datenschutzrechtlich relevante Angelegenheiten austauschen. Die Kosten werden aufgeteilt. Für Oberaurach bedeutet dies einen jährlichen Kostenaufwand von rund 3700 Euro. Die Zweckvereinbarung hat zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren.

Von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen und vom Gemeinderat beschlossen wurde die Berufung von Geschäftsleiter Christian Mann als Wahlleiter für die Kommunalwahl 2020. Die Verwaltungsangestellte Carina Graser wurde als dessen Stellvertreterin benannt. cl