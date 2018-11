Oberarzt spricht über Herzbeschwerden

Wenn das Herz zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig schlägt: Welche Beschwerden sollte man abklären lassen? In welchen Fällen sollte man sofort den Notarzt rufen? Und wann braucht man einen Herzschrittmacher? Antworten gibt es bei einem Vortrag am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Oberarzt Dr. Rainer Pirzer berichtet über die Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie. Der Eintritt ist frei. red