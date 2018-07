Oberalbacher Betrieb will Gebäude erweitern

Der Gemeinderat Wachenroth trifft sich am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr zur Sitzung im Rathaus. Die Mitglieder werden unter anderem über Anträge auf Baugenehmigung (Erweiterung eines betrieblichen Aufenthaltsgebäudes in Oberalbach; Anlage eines Reitplatzes in Wachenroth) sowie über die Annahme von Spenden beraten. Ein weiteres Thema ist die Beauftragung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators für das Bauvorhaben in der Ortsmitte. red