Obdachlose beim Diebstahl ertappt

Bereits vergangene Woche entwendete eine zunächst unbekannte Frau in einem Elektronikfachmarkt an der Willy-Brandt-Allee zwei Mobiltelefone im Gesamtwert von mehr als 500 Euro. Sie wurde nun am Montag in Erlangen, ebenfalls in einem Fachmarkt für Elektronikartikel, auffällig und wiedererkannt. Mit den Diebstahlsvorwürfen konfrontiert, zeigte sich die 65-Jährige geständig. Da sie nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde sie vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.