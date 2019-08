Das Thema Obdachlosigkeit betrifft nun auch die Gemeinde Gädheim. Am vergangenen Donnerstag teilte die Mutter einer 15-jährigen Tochter Bürgermeister Peter Kraus (CSU) mit, dass sie kein Dach mehr über dem Kopf habe. Der Bauhof hat daher den ehemaligen Jugendraum in der alten Schule Greßhausen entsprechend der Vorgaben hergerichtet, so dass die beiden jetzt einziehen können. Dies teilte der Bürgermeister dem Gädheimer Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung mit. ger