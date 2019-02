OB und Landrat: "Wir benötigen dringend geeigneten Wohnraum für unsere Studenten!"

Die Wohnungssituation für Studenten in Bamberg ist weiter sehr angespannt. Verschärfen wird sich die Situation ab dem Sommersemester 2019 durch den notwendigen Abriss des Pestalozziheims. Neben dem Aufruf an lokale Vermieter, zusätzlichen Wohnraum für Studenten zur Verfügung zu stellen, haben Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Landrat Johann Kalb (CSU) alle Bürgermeister des Landkreises eingeladen, um gemeinsam nach Lösungen für die Schaffung von studentischem Wohnraum zu suchen.

"Wir rufen eindringlich dazu auf, zusätzlichen Wohnraum für Studenten zur Verfügung zu stellen und dabei alle Möglichkeiten auszuschöpfen", betonen OB Starke und Landrat Kalb in dem gemeinsamen Appell.

Bei einem von der Stadt und dem Landkreis anberaumten "Runden Tisch" mit Studentenvertretern und der Universitätsleitung sowie elf Bürgermeistern aus den stadtnahen Gemeinden wurden aktuelle Kapazitäten überprüft, berichtet die städtische Pressestelle. Mehrere Bürgermeister hätten über Leerstände in Gebäuden berichtet, die entwickelt werden könnten. Zudem sei die Schaffung einer gemeinsamen "digitalen Wohnbörse" diskutiert worden.

Informationskampagne

Deutlich geworden sei bei dem Gespräch aber auch, dass, vor allem in den stadtnahen Gemeinden, der Wohnraum begrenzt und mittlerweile teuer geworden ist. Der kurzfristige Leerstand, der nach dem Abzug der Amerikaner entstanden sei, "ist längst vorüber", berichteten gleich mehrere Bürgermeister.

Die Teilnehmer verabredeten sich zu einer Informationskampagne: "Manchem Studenten muss möglicherweise zunächst näher gebracht werden, wie schön, attraktiv und gut erreichbar der Landkreis ist", so Landrat Johann Kalb. Doch auch die privaten Vermieter im Landkreis hätten die Studenten als potenzielle Mieter bisher kaum im Blick. "Dies soll sich ändern", so Oberbürgermeister Andreas Starke. Man wolle gemeinsam Verantwortung übernehmen, um sowohl in der Stadt als auch im Landkreis alle Chancen zu nutzen.

In allen Gemeindeblättern soll für studentischen Wohnraum geworben werden. Schon jetzt bietet das Studentenwerk Würzburg einen zusätzlichen Service für Studenten und Vermieter: Unter www.studentenwerk-wuerzburg.de findet sich die Privatzimmervermittlung, wo kostenfrei Wohnraum inseriert werden kann.

"Die weiterhin erfreulich hohen Studentenzahlen der Universität sind eine Chance für ganz Oberfranken, die nicht durch Fehlen bezahlbaren Wohnraums vertan werden sollte. Erste Studienanfänger haben sich nach erfolgloser Wohnungssuche schon für andere Universitäten entschieden - hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden", begrüßt der Vizepräsident Technologie und Innovation, Prof. Guido Wirtz, die gemeinsamen Anstrengungen von Stadt und Landkreis. Starke und Kalb wollen auch über die vorhandenen Verkehrsbedingungen informieren: "Es gibt im Umkreis der Stadt zahlreiche Gemeinden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Dafür müssen wir die Werbetrommel rühren." red