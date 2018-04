OB Starke: "Stärkung des Justizstandorts Bamberg"

Fleißig und juristisch gearbeitet wird im früheren Headquarter auf dem Lagarde-Campus schon lange: Bereits im Oktober 2017 hat die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) den Ziegelbau bezogen und dort die Arbeit aufgenommen. Binnen eines Jahres hatte die Stadtbau GmbH die für die Justiz vorgesehenen Räume saniert. Wie von Anfang an vereinbart, hat die Stadt Bamberg das Eigentum nun an die Stadtbau GmbH übertragen.

Im Februar 2017 hatte die Stadt das Gebäude im Rahmen der Konversion von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gekauft. Monate zuvor hatte die Stadtbau das Gebäude bereits gemietet, um mit der Entsorgung von Altlasten und Gefahrstoffen im Gebäude zu beginnen. Um die Planungen und die Sanierungsarbeiten aus eigener Kraft zu stemmen, war die Stadtbau auch personell "aufgerüstet" worden, erläuterte Oberbürgermeister Starke bei der Vertragsunterzeichnung. "So konnten wir langwierige Fristen aus dem öffentlichen Vergabewesen vermeiden und die Immobilie pünktlich fertigstellen", sagte er laut einer Mitteilung der städtischen Pressestelle mit Blick auf die Mieter, die durch den Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts, Andreas Zwerger, und Leitenden Oberstaatsanwalt Lukas Knorr (Generalstaatsanwaltschaft Bamberg/Zentralstelle Cybercrime Bayern), vertreten waren. "Durch das perfekte Zusammenspiel aller Beteiligten haben wir den Justizstandort Bamberg deutlich gestärkt und die Konversion weiter vorangebracht", betonte Starke. Das neue Justizgebäude sei "ein wichtiger Schritt, den wir der entschlossenen und richtigen Handlungsweise unserer Stadtbau zu verdanken haben."



Teilumzug abgeschlosssen

Seit Oktober 2017 ist das zweite und dritte Obergeschoss von der Zentralstelle Cybercrime Bayern bezogen. Die ZCB ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichtet und bayernweit unter anderem zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren bei Delikten, bei denen die Computer- und Informationstechnik als Tatmittel oder Tatobjekt verwendet werden (Cyberkriminalität). Im März dieses Jahres folgte der Einzug einer Außeneinheit der "JusIT", die mit Hauptsitz in Amberg landesweit für IT-Fragen der bayerischen Justiz tätig ist und auch in Bamberg einen Dienstsitz unterhält. Ende Juli werden auch die Bauarbeiten im ersten Obergeschoss abgeschlossen sein. Damit kann im September der Umzug der bisher im Justizgebäude Wilhelmsplatz 1 untergebrachten Generalstaatsanwaltschaft Bamberg erfolgen. red