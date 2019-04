OB gratuliert Autohaus Ullein

Am 5. April wurden Karl und Schorsch Ullein, sowie Claudia Götz, die Geschäftsführerin des Autohauses Ullein, im Rahmen einer Feierstunde in Paris für die herausragende Verkaufs- und Servicequalität ihres Unternehmens geehrt. Auch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Wirtschaftsreferent Stefan Goller gratulierten den drei Unternehmensvertretern zur verdienten Auszeichnung, wie die Pressestelle aus dem Rathaus mitteilt.

Bereits zum dritten Mal wurde das Autohaus Ullein in Paris als "Renault Dealer of the year" ausgezeichnet. Unter den 154 deutschen Händlern, die an dem weltweit ausgerichteten Wettbewerb teilnahmen, belegte das Bamberger Autohaus den 1. Platz.

Im Rahmen des Wettbewerbs wird die Gesamtleistung eines Händlers in den Kerngeschäftsfeldern seines Unternehmens bewertet (z. B. Kundenzufriedenheit im Verkauf und Service, Neuwagenkauf). Zeitgleich wurde Schorsch Ullein erneut in den "Club de l'Elite" berufen, dem die 40 besten Renault- und Dacia-Händler Deutschlands angehören. red