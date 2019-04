Ob es ihr letzter geschmückter Brunnen ist?

Nachwuchsprobleme, wie sie viele Vereine, Gruppen und Kreise haben, plagen auch den Frauenkreis der evangelischen Kirche. Dieser besteht inzwischen aus Frauen, die alle älter als 70 Jahre sind. "Heuer haben wir zum letzten Mal den Osterbrunnen gebunden", erklärt Christa Scheler. In ihren Worten schwingt Wehmut mit. Schließlich steckt einiger Aufwand dahinter, bis der Brunnen durch die österliche Dekoration festlich herausgeputzt ist, auch wenn die Frauen Unterstützung erhalten. "Das ganze Jahr gehen wir mit offenen Augen durchs Dorf und schauen, wo wir nach Grüngut fragen können", erklärt Christa Scheler. Ein besonderer Glücksfall ist es, wenn beispielsweise Hecken einen Komplettschnitt verpasst bekommen oder Bäume gefällt werden müssen.

Walter Lind ist hier von Beginn an als Fachmann den Frauen eine große Hilfe und übernimmt mit Erich Angermüller die "Männerarbeiten". Rund 14 Tage vor Ostern treffen sich die Frauen im Feuerwehrhaus und kleiden zwei Tage lang das Metallgestänge samt Krone, die Manfred Dressel 2002 hergestellt hat, in ein sattes Grün. Der Bauhof der Gemeinde übernahm in den letzten Jahren den Transport des gebundenen Gestänges vom Feuerwehrhaus quer über die Straße zur Kirche.

"Als 1996 erstmals der Osterbrunnen aufgestellt wurde, hatte uns Heinz Dehler ein Gestell aus Rattanrohr gefertigt. Obendrauf haben wir eine Blumenschale gestellt", erinnert sich die Frauenkreissprecherin an die Anfänge. Im Laufe der Jahre erhielt der Osterbrunnen mal mit Bändern, mal mit Schleifen ein neues Design. In einem Jahr war die Osterzeit so kalt, dass es noch einmal schneite und die Dekoration unter einer Schneedecke verborgen lag.

Die Frauen haben etwa 850 neue Eier bemalt, lackiert und auf lange Girlanden gefädelt, die sich um das grüne Gestänge winden oder als Eierkreise sanft im Wind hin und her schwingen. Auch wenn die Bäume und die Hecke am Brunnen vor der evangelischen Kirche im Laufe der Jahre gewachsen sind, ist doch das Kreuz des Osterbrunnens mit den leuchtend gelben Eiern von Weitem erkennbar. Zwei Wochen nach Ostern trifft sich das Team dann erneut, um alles abzudekorieren und das Gestänge samt Krone einzulagern. Der Frauenkreis übernahm immer die Kosten für die Dekorationsmaterialien, die Gemeinde Weidhausen steuerte die Bepflanzung der Blumenkästen rund um den Brunnen bei.

Christa Scheler, die seit 19 Jahren Ansprechpartnerin des Kreises ist, bedauert es sehr, dass die Auflösung droht, sollten sich keine jungen Frauen finden. Seit 1976 treffen sich die Damen des Kreises regelmäßig und bringen sich aktiv ins Gemeindeleben ein. Sie haben auch den Weihnachtsstern hergestellt, der seit 1999 zum ersten Advent am Kirchturm angebracht wird. Neben dem Binden des Osterbrunnens übernehmen die Frauen beim traditionellen Gemeindefest den Verkauf von Käsestangen, Fisch- und Lachsbrötchen, Kaffee und Kuchen. Beim Adventssingen bieten sie Glühwein und Stollen an und veranstalten einmal im Jahr einen Basar, dessen Gesamterlös an die Diakonie oder die Kinderkrebshilfe gespendet wird. Die Damen treffen sich monatlich im Jugendraum der Kirche und hoffen, dass für die neun ausscheidenden Frauen neue nachrücken. Alexandra Kemnitzer