Ob Erwachsener oder Knirps - jedes Mitglied ist wichtig

Nach einem Jahr Vorsitz beim FC Rodach zeichnete Patrick Kalb ein positives Bild anlässlich der Hauptversammlung im Vereinsheim. Er übernahm bei der letztjährigen Versammlung den Vorsitz von Fritz Haas, der 20 Jahre lang den Verein geführt hatte. Das Motto von Kalb: "Was ist ein Häuptling ohne Indianer", beflügelte den Vorsitzenden, neue große Herausforderungen zu stemmen und sie gemeinsam zu bewältigen. Gelungen sei auch, ein funktionierendes und in der Breite gut aufgestelltes Team aufzustellen. Kalb meinte den Vorstand. Auch die andere Herausforderung sei gelungen, in Claudia Krempel eine neue Zuständige für die Finanzen zu finden. Kalb bezeichnete dies als wichtig, um in einem Verein das finanzielle Überleben zu sichern. Krempel löste Frank Regenspurger ab, der nach 20 Jahren nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand.

Daneben waren im abgelaufenen Jahr große Anstrengungen im Bereich Events zu schaffen. Kalb erinnerte dabei an die Hallenturniere, an die vielen Jugendturniere und an die Ausrichtungen der Wolfgang-Gedächtnis- und Haba-Pokalveranstaltungen. Im geselligen Bereich sei das Oktoberfest ein voller Erfolg gewesen - trotz vorheriger Unkenrufe, sagte der Vorsitzende.

Das Sportheim werde genutzt für Geburtstagsfeiern, Blutspenden und Sitzungen der Bienenzüchter. Ferner hielt Kalb die Präsentation, die Außendarstellung und die Werbung für den Verein für wichtig. "Jedes gewonnene Mitglied ist wichtig", meinte er. Sei es ein Erwachsener oder ein Knirps, der "gegen den Ball treten lernen" will. "Hier sind wir definitiv ausbaufähig", ließ er wissen.

Am 27. Juni steht das 50. Jubiläum an. Geplant sind Ehrungen, ein Vorspiel der F-Jugend und als Attraktion ein Spiel gegen die Regionalligamannschaft vom TSV Aubstadt sowie ein gemütliches Zusammensein.

Im sportlichen Bereich strebt die 1. Fußballmannschaft unter ihrem Trainer Michael Scheler den Aufstieg an, und die 2. Mannschaft zeichnet sich durch gute Erfolge aus, auch wenn die sportlichen Ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahren noch etwas zu wünschen übriglassen. Bedauert wurde, dass im Jugendbereich leider nicht mehr alles durchgängig besetzt sei, obwohl deren Vertreter insgesamt die Erfolge als gut bezeichneten. dav