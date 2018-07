OB bittet ins Rathaus

red



Die nächste Bürgersprechstunde bei Oberbürgermeister Andreas Starke findet am Dienstag, 10. Juli, im Rathaus am Maxplatz statt. Von 12.15 bis 14.15 Uhr haben alle Bamberger die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem OB. Eine Kontaktaufnahme vorab ist per E-Mail unter buergeranfragen@stadt.bamberg.de bzw. unter der Rufnummer 0951/871138 möglich.