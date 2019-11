Oasennachmittag im Gemeinderaum

Ein Oasennachmittag findet am Samstag, 30. November, im katholischen Gemeinderaum statt. Er beginnt um 13 Uhr und endet um 17 Uhr. Das Thema des Nachmittags lautet "Die dunkle Jahreszeit ist wieder da." Was kann man tun, damit es für einen selbst und für die Mitmenschen heller wird? Gemeinsam wird das Thema angeschaut und durchleuchtet. Tänze werden dabei helfen, Texte und Gespräche sowie Geschichten. Den Nachmittag veranstaltet das katholische Bildungswerk Kronach. Die Leitung hat Maria Hausmann. Anmeldung bis 20. November bei Maria Hausmann per E-Mai an mhausmann@gmx.de oder bei der KEB, Telefonnummer 09261/61767, kath.bildung@t-online.de. red