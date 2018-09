Oasenabend im Nikolaus-Zentrum

Die katholische Kirchengemeinde veranstaltet am Mittwoch, 12. September, ab 19.30 Uhr im unteren Gruppenraum des Nikolauszentrums am Kreuzberg einen Oasenabend. Das Thema lautet "Ich bin nur halb zu sehen und bin doch ganz und schön". Wer gerne in der Stille auftanken möchte, ist eingeladen. Die 90 Minuten sind inhaltlich mit Leiberfahrung, Text, Geschichte, Gespräch und Bildmeditation gefüllt. Die Leitung hat Maria Hausmann. red