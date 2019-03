Oase für Familien bekommt 10 000 Euro als Unterstützung

Die Erlanger Ronald-McDonald-Oase innerhalb der Unikinderklinik existiert bereits seit mehr als zehn Jahren - jedes Jahr nutzen rund 3000 Familien mit kleinen Patienten und ihren Geschwistern diesen Ort, um dort immer wieder neue Kraft zu tanken. Die Einrichtung, die sich über Spenden finanziert, hat jetzt bei der "Aktion Teilkraft" des Arzneimittelimporteurs Orifarm 10 000 Euro gewonnen.

Die Einrichtung für Patienten der Unikinderklinik und deren Familien sorgt dafür, dass die Familien der kranken Kinder hier einen Ort haben, an dem sie sich erholen, ablenken und austauschen können. Zusammen mit 13 ehrenamtlichen Mitarbeitern kümmert sich Leitung Ines Rauschmaier von Beginn an um die Belange der Patientenfamilien: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, in diesem Rahmen einen Beitrag zu leisten, dass es den kleinen Patienten, die in der Kinderklinik behandelt werden, aber auch ihren Eltern und Geschwistern in dieser oftmals schweren Zeit ein klein wenig besser geht. Mit der Oase können wir ihnen einen Ort anbieten, an dem sie Ablenkung finden, der nicht an die Klinik erinnert, der bunt und angenehm ist. Hier finden sich Spielmaterialen ebenso wie Lesestoff, kostenfreie Getränke und eine voll ausgestattete Küche."

Die Apotheke am Ulmenweg, in direkter Nachbarschaft zur Oase, unterstützt diese schon mehrere Jahre intensiv. Unter anderem durch ein Spendenhaus, in dem für die Erlanger Einrichtung gesammelt wird. Immer wieder werden auch gemeinsame Aktionen der Apotheke am Ulmenweg mit der Oase durchgeführt. Als Kunde des Unternehmens Orifarm erfuhr die Leiterin der Filiale am Ulmenweg, Isabelle John, von der "Aktion Teilkraft": "Als ich von der Spendenaktion erfuhr, kam mir sofort die Oase Erlangen in den Sinn, da hier wertvolle und bedeutsame Arbeit für Kinder und deren Angehörige geleistet wird. In unserer täglichen Arbeit in der Apotheke mit teils schwer kranken Kindern erleben wir die Oase Erlangen als eine wichtige Säule zur Unterstützung von Familien mit kranken Kindern."

Fußboden wird erneuert

Die "Aktion Teilkraft" wurde von Orifarm bereits zum fünften Mal durchgeführt. Der Arzneimittelimporteur Europas vergibt hierbei Fördergelder an Vereine und Organisationen mit medizinisch-sozialem Hintergrund - und zwar insgesamt knapp 30 000 Euro. Ines Rauschmaier zögerte nicht lange und reichte die Bewerbung für "ihre" Oase ein. "Schließlich ist durch eine starke Nutzung über zehn Jahre einiges bei uns auch verschlissen worden. Mit dem Gewinn möchten wir gerne den Fußboden im Spielbereich erneuern, einige Spielmaterialien austauschen und in diesem Jahr für die Patientenfamilien ein paar ganz besondere Highlights setzen." red