NWG ist stolz auf hohen Frauenanteil

Seit 30 Jahren bestimmt die Neue Wähler Gemeinschaft (NWG) das Gemeindeleben in Buttenheim und seinen Ortsteilen aktiv mit. Der damalige Anspruch, jüngere und engagierte Bürger für die Gemeindearbeit zu gewinnen und das Gemeindeleben zukunftsorientiert zu gestalten, prägt die NWG noch heute. So war es ihr ein großes Anliegen, ein ausgewogenes Kandidatenfeld für die Kommunalwahlen im März aufzustellen, das gleichzeitig auch einige neue Gesichter präsentieren kann. Besonders stolz ist die NWG, dass auf der Liste gleich viele Frauen wie Männer zu finden sind. Damit ist der Frauenanteil im Vergleich zu anderen Listen besonders hoch.

Angeführt wird die Liste von Stephanie Auer-Neuberg, die seit gut sechs Jahren mit ihrer Familie in Buttenheim lebt. Die Diplomkauffrau engagiert sich ehrenamtlich in der Gemeinde, so u.a. als Elternbeirätin in Kindergarten und Schule, im Rahmen von Kinderfreizeiten und zusätzlich im Asylhelferkreis, im Asante-Projekt und als Kirchenvorsteherin. Ein gutes und konstruktives Miteinander sowie ein offener und sachlicher Austausch ist ihr besonders wichtig, "um die besten Lösungen für alle Gruppen in der Gemeinde erreichen zu können".

Die NWG geht mit den drei amtierenden Marktgemeinderäten Peter Schlund, Bernhard Bickel und Anita Göller in die Kommunalwahlen, was auch eine Besonderheit der Liste darstellt. Alle 16 Kandidaten sind auf die ein oder andere Weise für Buttenheim aktiv, sei es als Gemeinderäte, im Kinder- und Jugendbereich oder in den Vereinen.