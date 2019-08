Nutzungskonzepte für alte Häuser

Nach intensiven Vorplanungen verwandelte Familie Hartwig das ehemalige Gasthaus "Goldener Löwe" in Bad Rodach von der Ruine zum Schmuckstück. Das Projekt erhielt den Baukulturpreis 2018 der Initiative Rodachtal (Foto). Matthias Hartwig berichtet am Montag, 19. August, ab 18 Uhr im "Kompetenzzentrum Bauen im Rodachtal", Marktstraße 33, 98663 Ummerstadt, von den umfassenden Planungs- und Sanierungsarbeiten und beantwortet gerne die Fragen der Gäste. Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine Anmeldung unter Telefon 036871/30317 oder per E-Mail an post@initiativerodachtal ist erforderlich. Foto: Initiative Rodachtal