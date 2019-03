Nutzung des Defibrillators

In der Raiffeisenbank-Filiale Rannungen wurde im Oktober 2018 auf Initiative des Arbeitskreises Innenentwicklung ein Defibrillator installiert, den die Bank finanziert hat. Am Mittwoch, 27. März, gibt es für alle Bürger ab 19 Uhr im Pfarrheim eine ausführliche Einweisung in das Gerät. Jürgen Müller vom Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen erläutert die Anwendungsbereiche und Benutzung, heißt es in einer Pressemitteilung. sek