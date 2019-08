Der Gemeinderat Oerlenbach tagt am Dienstag, 13. August. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Themen sind an diesem Abend unter anderem ein Ratsbegehren nach Art. 18a GO in Sachen "Windkraft im Gemeindewald Eltingshausen", die Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid der Gemeinde Oerlenbach. Außerdem werden sich die Gemeinderatsmitglieder mit der Erhöhung der Nutzungsgebühren der Wilhelm-Hegler-Halle ab Winterhalbjahr 2019 auseinandersetzen. sek