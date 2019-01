Nutze den Tag!

stefan fössel Wer hadert nicht gelegentlich damit, wie schnell die Zeit vergeht und wie endlich die Jugend ist. In solchen Fällen motiviert vielleicht ein Vergleich mit dem Schneemann: Am Samstagmorgen aus schwerem Pappschnee geboren, stand er nur wenige Stunden pausbäckig und tatendurstig da. Freilich fiel dem wetterfühligen Gesellen schon am Nachmittag die Karotte aus dem Gesicht, verschmolz am Sonntag die Taille mit dem Gesäß, blieb am Montag kaum mehr als eine Kugel - und heute ist er Geschichte.

Immerhin hat er in seiner Blütezeit den Menschen ein wenig Freude bereitet. Das sollten doch auch wir zustande bringen, die wir so viel mehr Zeit dafür haben als ein Schneemann.