Nussel: Zustand der Straße von Höchstadt nach Weisendorf wird verbessert

Nach und nach soll ab heuer der Zustand der Straße von Höchstadt nach Weisendorf durch Erhaltungsmaßnahmen verbessert werden. Die Einrichtung eines Radwegs sei denkbar, falls auch die Stadt Höchstadt und der Markt Weisendorf sich engagieren. Das ist eines der Ergebnisse eines Informationstermins von Landtagsabgeordnetem Walter Nussel und Landrat Alexander Tritthart (beide CSU) mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg.

In diesem Gespräch stand die Instandsetzung der maroden Sraße 2263 zwischen Höchstadt und Weisendorf im Mittelpunkt. Das Bauamt wird die Strecke in den nächsten Jahren Schritt für Schritt im Bestand erneuern. Dabei sollen die Fahrbahndecken erneuert und die Bankette befestigt werden, um auch dem Lkw-Verkehr gerecht zu werden. An der Linienführung wird sich nichts ändern.

Drei Wochen Vollsperrung

Eine erste Erhaltungsmaßnahme ist bereits 2019 zwischen Großneuses und Kleinneuses geplant. Dort wird es wegen der geringen Fahrbahnbreite eine Vollsperrung geben müssen, die voraussichtlich drei Wochen dauert. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Da Radwegen für den Verkehrsmix ein immer höherer Stellenwert zukommt, sollten die betroffenen Kommunen darüber nachdenken, im Rahmen einer Sonderbaulast eine Radwegverbindung entlang der Straße zwischen Höchstadt und Weisendorf zu schaffen.

Gespräche darüber sind nach Informationen Nussels bereits geplant. Sowohl der Landtagsabgeordnete als auch Landrat Tritthart würden diese Lösung ausdrücklich begrüßen, um den Bedürfnissen der fahrradfahrenden Bevölkerung möglichst schnell entgegenzukommen. Nussel und Tritthart: "Wenn alle Ebenen zusammenhelfen, haben die Bürger im Bereich zwischen Höchstadt und Weisendorf am meisten davon. Wir würden uns daher ein koordiniertes Vorgehen aller beteiligten Stellen wünschen und werden uns auch dafür einsetzen."

Weitere Themen des Informationsgesprächs waren der aktuelle Verfahrensstand der Ortsumgehung an der B 2 Eckental- Forth und die Südumgehung Herzogenaurach.

Stadt Herzogenaurach am Zug

Hinsichtlich der Planungen für die Südumgehung Herzogenaurach, die federführend von der Stadt Herzogenaurach betrieben werden, ist nach Einarbeitung von sogenannten Prüfanmerkungen der Fachbehörden nun die Stadt am Zug, das Planfeststellungsverfahren einzuleiten, teilt Landtagsabgeordneter Walter Nussel weiter mit. red