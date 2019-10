Nussel bleibt am Ball beim Bürokratieabbau

"Wir brauchen einen Schulterschluss, denn viele Entscheidungen werden nicht auf Landesebene, sondern in Berlin getroffen", brachte MdL Walter Nussel (CSU) die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit beim Bürokratieabbau auf den Punkt. Der aus Herzogenaurach stammende Beauftragte für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung hatte Vertreter aller 16 Bundesländer und des Bundes ins Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Vertreten waren Staatskanzleien und Staatsministerien, Normenkontrollräte, das Bundeskanzleramt sowie die Clearingstelle Mittelstand des Landes Nordrhein-Westfalen, teilt Nussels Büro mit.

"Dirndl und Digitalisierung"

"Walter Nussel und ich haben eines gemeinsam: Wir müssen beide dicke Bretter bohren", leitete Bayerischen Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, ihren Vortrag zum Thema "Digitalstandort Bayern - Chancen und Herausforderungen" ein. In ihrer Rede, die sie mit dem Slogan "Dirndl und Digitalisierung" versah, ging sie darauf ein, welchen Beitrag Digitalisierung zum Bürokratieabbau leisten kann. Positive Resonanz erhielt sie vor allem für ihre Ausführungen zu den aktuellen Projekten Bayerns, die von den Teilnehmern als sehr konkret gelobt wurden.

Leitender Branddirektor Peter Bachmeier von der Landeshauptstadt München referierte zum allgegenwärtigen Thema des Brandschutzes und nannte zahlreiche anschauliche Beispiele für überflüssige Bürokratie und überzogene Auflagen, beispielsweise in Bezug auf die Anzahl der notwendigen Feuerlöscher oder die Forderung nach Antipanik-Griffstangen anstelle von Türklinken. Er machte deutlich, dass es sehr oft praktikable und kostengünstige Alternativen gibt. Die lebendige Diskussion im Anschluss an seinen Vortrag zeigte, wie brisant dieses Thema in allen Bundesländern ist.

Auf besonderes Interesse stieß auch der Praxis-Check, den das Bayerische Kabinett auf Nussels Initiative hin im Sommer 2018 eingeführt hatte. Dabei werden die geplanten Vorschriften mit ausgewählten Betroffenen in einem möglichst realitätsnahen Testlauf auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

Hierüber und auch zu anderen gemeinsamen Themen wollen sich die Teilnehmer künftig erneut austauschen, um gegenseitig von den jeweiligen Erfahrungen zu profitieren. In diesem Zusammenhang wurden bereits Ideen zu einem gemeinsamen Jour Fixe der verschiedenen Stellen geäußert. red