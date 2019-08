Zum Pfarrfest lädt am Sonntag, 4. August, die katholische Kuratie Nurn ein. Der Festbetrieb setzt im Anschluss an den um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst gegen 11 Uhr ein. Hierzu ist unmittelbar neben der St.-Michaels-Kirche ein Zelt aufgestellt, in dem sich die Besucher in geselliger Runde bei gemütlicher Unterhaltung treffen können. Für die Verpflegung sorgen die Mitglieder der Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung. red