Nurn feiert im Juni

Der CSU-Ortsverband Nurn lädt am Sonntag, 9. Juni, ab 14 Uhr zu seinem Gartenfest ein. Veranstaltungsort ist wieder das Areal beim Mehrzweckhaus.

Noch zwei Feiern

In diesem Monat folgen noch zwei weitere Veranstaltungen, und zwar am Freitag, 21. Juni, das Johannifeuer der Feuerwehr Nurn und von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, das Sportfest des örtlichen Sportvereins. Der Kirchweihsonntag ist heuer am 20. Juli. Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, steigt das traditionelle dreitägige Teichfest der Feuerwehr beim Gerätehaus. red