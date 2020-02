Es ist wieder soweit. Die Theatergruppe Winkels probt derzeit ihr neues Stück "Nur Zoff mit dem Stoff" von Bernd Gombold. Die Premiere findet am Freitag, 20. März, statt. Weitere Termine folgen am Samstag, 21., am Freitag, 27., und am Samstag, 28. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Einlassbeginn ist bereits eine Stunde vorher. Der Kartenvorverkauf findet in der Jahnhalle Winkels, Am Sportplatz (Ludwig-Licha-Weg), am Sonntag, 9. Februar, von 10 bis 13 Uhr statt. Nach dem Kartenvorverkauf können weitere Karten über die E-Mail-Adresse: hm.kiesel@t-online.de bestellt und reserviert werden. An diesem Vorverkaufstag werden zusätzlich Eintrittskarten für weitere Veranstaltungen in der Jahnhalle verkauft (15. Februar: Fasching "Magic Coliors"; 23. Februar Kinderfasching; 1. März: Konzert mit The Ron Lemons featuring Andreas Kümmert). Foto: Ted Heber