Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Pkw, VW Passat in schwarz , im Sackgassenbereich der Rodacher Straße in Richtung "Lorenz-Kaim-Berufsschule" auf einen 19-jährigen Schüler zu und bremste erst circa 40 Zentimeter vor diesem ab. Es kam glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß. Jedoch sind Kennzeichen, Täter und Tathintergrund bislang unklar. Hinweise an die Polizei Kronach unter Tel: 09261/5030.