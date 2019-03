Nur wenige Fragen

Etwa 25 Bürger nutzen die Gelegenheit, sich über die geleistete Arbeit ihres Bürgermeisters Dieter Muth (WG) und seiner Gemeinderäte zu informieren und Probleme anzusprechen. In seinem Rückblick rief Muth den Bürgern wichtige Ereignisse in Erinnerung.

Die alte Schule in Modlos wurde von Grund auf saniert. Der Schulungsraum der Feuerwehr wurde in Eigenleistung unter Leitung von Gemeinderätin Bettina Hehn hergerichtet. Die Gemeinde stattete den Spielplatz mit neuen Geräten aus. Aufgebaut wurden sie von den Eltern in Zusammenarbeit mit den Vereinen. Die Feuerwehr Modlos erhielt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein neues Banner. Auf dem Aussichtsturm auf dem Dreistelz wurden Hinweistafeln errichtet, auf denen die Umgebung rund um den Dreistelz erläutert wird.

Gemeindekasse gut gefüllt

Heuer sind in Modlos keine größeren Vorhaben geplant. In seinem Kassenbericht informierte der Bürgermeister über die finanzielle Situation der Großgemeinde. Die Gemeindekasse sei momentan trotz vieler Investitionen gut gefüllt. Da aber in den nächsten Jahren die Kreisumlage steigen dürfte, habe die Verwaltung Rücklagen angelegt. In den wichtigsten Bereichen wie Schule, Kindergarten, Wasserver- und -entsorgung sowie Straßenunterhalt sei die Gemeinde auf dem neusten Stand.

Noch drei Bauplätze frei

Dieter Muth wies darauf hin, dass das Verbrennen holziger Abfälle nur außerhalb des Dorfs am Ort der Entstehung des Reisig erlaubt sei. Um Fehlalarmierungen vorzubeugen, solle man sein Feuer aber bei der Leitstelle der Feuerwehr in Schweinfurt anmelden. Anschließend hatten die Bürger das Wort. Auf dem Modloser Friedhof seien bis dato noch keine Urnengräber verkauft, beantwortete Muth die Frage eines Bürgers.

Es seien im Modloser Baugebiet noch drei Bauplätze frei, antwortete Muth auf eine Anfrage. "Wann ist die Neugestaltung des Schulhofes und des Feuerwehrhauses geplant?", wollte ein Bürger wissen. "Die Sache werde in den nächsten Jahren in Angriff genommen, aber es bestehen noch keine konkreten Pläne", sagte Muth. Offenbar sind die Modloser mit Bürgermeister und Gemeinde sehr zufrieden, da keine weiteren Diskussionsbeiträge kamen. bws