Nur Remis für den FC Nordhalben

Das hat es nur selten gegeben: Im Oberhaus des Bezirksverbandes ist schon nach zwei Spieltagen keine Mannschaft mehr verlustpunktfrei. Die Bezirksoberliga scheint also in diesem Jahr völlig ausgeglichen. Zwischen dem Ersten und dem Letzten liegen nur zwei Punkte. Um ein Haar hätte sogar Aufsteiger Burgkunstadt die Führung übernehmen können - wenn die SSV in Nordhalben gewonnen hätte. Aber auch das 4:4 bei den Frankenwäldlern ist aller Ehren wert.

Die anderen beiden Aufsteiger verloren hingegen, und im Duell der Regionalliga-Absteiger behielt Höchstadt die Oberhand gegen sieben Seubelsdorfer. Überraschend deutlich unterlagen die stark eingeschätzten Waldsassener gegen den PSV-SK Hof.

Bezirksoberliga

FC Nordhalben - SSV Burgkunstadt 4:4

Ergebnisse: H. Wunder - Güther remis, S. Wunder - Max remis, Müller - Türk remis, Burgemeister - Völker remis, Scherbel - Barnickel remis, Schultes - Müller remis, Stumpf - Wagner 0:1, Zimmermann - Rebhan1:0.

Bezirksliga-West

Drei Mannschaften zieren die Spitze der Bezirksliga West. Während man Sonneberg und Michelau vorne erwarten durfte, ist Aufsteiger Hallstadt eher die Überraschung. Nach zwei 4,5:3,5-Siegen, diesmal gegen Weidhausens Reserve, trägt der TV noch immer eine weiße Weste.

Dagegen kommt Strullendorf - in den Vorjahren stets auf den vorderen Plätzen anzutreffen - noch nicht aus den Startlöchern und kassierte die zweite Niederlage, allerdings ebenfalls gegen einen der Spitzenreiter. So muss Concordia nun in der nächsten Runde zum Kellerduell gegen Bamberg IV, die diesmal gegen den TV Ebern mit 3:5 unterlagen, antreten.

Auch Bamberg III verlor gegen den Coburger SV, wodurch beide Vereine mit 2:2 Punkten im Mittelfeld rangieren. Dagegen kann sich der TSV Tettau aufgrund der Niederlage gegen Michelau nicht vom Tabellenende lösen. hn

SK Michelau - TSV Tettau 5,5 - 2,5

Ergebnisse: Breithut - Tomaschko remis, Zerr - Münch remis, Schaller - Kirchhübel 0:1, Grüner - Hager 1:0, Schüpferling - Müller-Welt 1:0, Häggberg - Roßmeier remis, Schüpferling - Güntsch 1:0, Burkhardt - Müller 1:0.