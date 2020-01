Witzmannsberg vor 15 Stunden

Nur noch wenige Restkarten für Buck

Der dialektische Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler Wolfgang Buck kommt am Freitag, 4. Dezember, in die Kulturhalle mit seinem neuen Soloprogramm "Iech wär' dann do". In der Geschäf...