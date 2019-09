Nur noch wenige Karten für Eric Stehfest

Eric Stehfest tourt gerade mit seiner "Erlebnislesung 9 Tage wach" durch Deutschland. Dem Kreisjugendbeauftragten Kanat Akin und der Kreisjugendpflegerin Susanne Lange ist es gelungen, Eric und Edith Stehfest, bekannt zum Beispiel von der Serie GZSZ und von Let's dance, am Samstag, 19. Oktober, um 18 Uhr auf die Bühne der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach und damit ein zweites Mal in den Landkreis Coburg einzuladen. Eric wird mit seinem biographischen Roman "9 Tage wach" über seinen jahrelangen Drogenkonsum authentisch und hautnah berichten. Nur noch wenige Restkarten stehen für den Sprachtrip zur Verfügung, teilt Kreisjugendpflegerin Susanne Lange mit. Erhältlich sind Tickets nur noch an folgenden Vorverkaufsstellen: in der Buchhandlung Stache in Neustadt und Rödental, in der Buchhandlung Riemann in Coburg und im Schuhhaus Appis in Bad Rodach. red