Nur noch Karten für Rosenmontag

"Die Ludschter Foasenachter" freuen sich über einen ausverkauften Büttenabend. An der Abendkasse am heutigen Samstag, 23. Februar, sind keine Karten mehr erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage findet jedoch am Freitag, 1. März, ab 18 Uhr in der Hermann-Söllner-Halle ein weiterer Kartenvorverkauf für den zweiten Büttenabend statt. Für diesen letzten Büttenabend in der Rennsteigregion am Rosenmontag, 4. März, können somit Freunde und Fans der Lufos noch Tickets ordern. hs