Nur noch der Pausenhof fehlt

Der Gemeinderat von Stadelhofen hat kürzlich eine Haushaltsvorplanung für das Jahr 2019 vorgelegt. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 1 770 200 Euro geplant.

Damit erhofft sich Kämmerer Patrick Dippold auch einen Abbau der Kredite: Etwa 650 000 Euro war Dippold zufolge der Schuldenstand Ende 2018, für Ende 2019 rechnet er mit rund 570 000 Euro. "Ich glaube nicht, dass wir weitere Kredite brauchen", sagt Dippold. Beschlossen werden soll der Haushalt vermutlich in der kommenden Sitzung am 15. April oder spätestens am 20. Mai.

Sanierungen

Am meisten will die Gemeinde in diesem Jahr für den Abschluss der Sanierung der Grundschule in Stadelhofen bereitstellen. 120 000 Euro sind für die Planung, 370 000 Euro für die Sanierung des Pausenhofs vorgesehen. Die Renovierungsarbeiten im Innern der Schule sind bereits abgeschlossen. Wenn sich das Wetter bessert, soll mit dem Außenbereich begonnen werden. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt jeweils 1,2 Millionen Euro für Planung und Sanierung bereitgestellt. 65 300 Euro sind für die Sanierung der Ortskapelle in Wölkendorf eingeplant, mit der ebenfalls begonnen werden soll, sobald sich das Wetter bessert.

Für die schon länger angedachte Sanierung des Rathaus-Vorplatzes gibt es bisher noch keine konkreten Pläne. Das soll sich nun ändern. Deshalb wurden nun 120 000 Euro für die Planung bereitgestellt, die in diesem Jahr angegangen werden soll.

Ein wichtiger Posten ist auch der Breitbandausbau. Dafür plant die Gemeinde Stadelhofen 190 000 Euro ein. Der Großteil der Gemeinde ist laut Bürgermeister Ludwig Göhl bereits am Breitbandnetz mit einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s angeschlossen, zumindest bis zur Anschlussstelle.

Der letzte Weg bis zum Haus läuft meist noch über Kupferdrähte. 28 weitere Häuser in Stadelhofen, darunter zwei Schulen, sollen in diesem Jahr noch an das schnelle Netz angeschlossen werden.

Gewerbe- und Baugebiete

Mit 50 000 Euro will die Gemeinde das Baugebiet Krenbühl erschließen. Für das Gewerbegebiet Stadelhofen sind weitere 50 000 Euro eingeplant. makl