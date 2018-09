Nur noch Anlieger und Radler

Eine längere Diskussion im Gemeinderat erfolgte über Verkehrsbeschränkungen für Teilstücke der Buchbacher Straße in Kehlbach und der Laurentiusstraße in Buchbach. Beschlossen wurde, dass die Teilfläche der Buchbacher Straße (Hausnummern 8, 10, 12) nur noch von Anliegern und Fahrradfahrern befahren werden darf. Hierzu sind die notwendigen Verkehrszeichen am Beginn und Ende des Straßenabschnitts aufzustellen.

Gleiches gilt für die Teilfläche in Buchbach zwischen der Einmündung in die KC 9 und dem Abzweig zum Kulturzentrum auf Höhe der östlichen Grundstücksgrenze des Anwesens Laurentiusstraße 7. Eine Gegenstimme gegen die Maßnahme in Buchbach kam von Uwe Zipfel (FW), der sich mit dem Schild-Standort nicht einverstanden zeigte.

Einstimmig kam das Gremium einem Antrag der Katholischen Kirchenstiftung St.Nikolaus Windheim nach. Darin teilt diese mit, dass zur Verbesserung der Ausstattung in einem Gruppenraum und im Schlafraum der Krippe des Windheimer Kindergartens diverse Anschaffungen getätigt werden müssten. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 4000 Euro. Bewilligt wurde ein Gemeindezuschuss von 50 Prozent der Gesamtkosten, maximal 2000 Euro im Haushaltsjahr 2019.

Informationen: Vetter informierte über aktuelle Baumaßnahmen. In der Hasengasse in Windheim werden die Bordsteine gesetzt, nachdem in der vergangenen Woche die Hausanschlüsse von der Frankenwaldgruppe erneuert worden waren. Für die Maßnahme rechnet man mit zwei bis drei Wochen.

Für das Dorfhaus Kehlbach wurden die Sockelwände betoniert. Nach Auffüllung der Baugrube werden die Schotterschicht und Wärmedämmung eingebracht und danach die Bodenplatte gegossen. Die Kirchweih findet in der Halle statt. Im Anschluss folgen Erd- und Dachgeschoss. Im November soll der Rohbau beendet sein, damit im Winter die Innengewerke angegangen werden können. Zum Büttenabend 2019 sei hoffentlich die Maßnahme abgeschlossen.

Für das Dorfhaus Windheim liegt der Förderbescheid vor. Aktuell wird die Ausschreibung für den Rohbau erstellt, der noch heuer erfolgen solle. Die Holzbauarbeiten sollen im Winter ausgeschrieben und im Frühjahr angegangen werden - mit einer Gesamtfertigstellung hoffentlich zur Kirchweih 2019.

Tag des offenen Denkmals

Dritter Bürgermeister Klaus Neubauer (SPD) sprach Einladungen aus zum am kommenden Sonntag in Steinbach stattfindenden Tag des offenen Denkmals mit der Eröffnung um 14 Uhr in der Wehrkirche. Am Wochenende wird der Tischtennis-Gemeindepokal in der Rennsteighalle ausgespielt mit Teams der Rennsteigregion und Rothenkirchen.

Manfred Fehn und Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel (beide CSU) kündigten Benefiz-Veranstaltungen für die Flutopfer in Indien an. Hierzu zählen ein noch nicht terminiertes Konzert in der Rennsteighalle sowie ein pfarreiübergreifender bunter Abend am 29. September in der FesthalleTettau. hs