Nur neun zu schnell

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Donnerstag in den Nachmittagstunden an der Bundesstraße 303 bei Ludwigschorgast eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hier hielten sich erfreulicherweise nur neun Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer. Während sieben Kraftfahrer mit einem Verwarnungsgeld davonkamen, werden zwei weitere demnächst Post von der Bußgeldstelle erhalten. Der Spitzenreiter hatte 125 Sachen auf dem Tacho, als es blitzte. red