"Nur-Mut"-Konzerte

Die Musikgruppe "Nur Mut" gibt Kirchenkonzerte in Stralsbach am 23. November und in Hassenbach am 1. Dezember. Die Konzerte beginnen um 17 Uhr. Fast 20 Kinder aus Stralsbach und Hassenbach werden mit der Band auf der Bühne stehen. Der Eintritt für beide Konzerte ist frei, es wird aber eine Spendenbox bereitstehen. Der Erlös des Abends soll an die Malteser Würzburg gehen. Foto: Marcus Leitner