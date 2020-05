Nur kleine Pilgergänge

Ist in Zeiten der Corona-Krise überhaupt eine gemeinsame Wallfahrt möglich? Das ist die häufigste Frage, die Dietmar Brüggemann, dem Guardian und Rektor der Basilika in Vierzehnheiligen, und der Sekretärin Waltraud Kießling derzeit von vielen Wallfahrtsführern gestellt wird. Mit einem Mundschutz den Berg in Vierzehnheiligen oder Gößweinstein hinaufzuhecheln und sich nach der Ankunft nicht umarmen und beglückwünschen zu dürfen, ist eigentlich unvorstellbar.

Sowohl am Wallfahrtsort Vierzehnheiligen als auch bei vielen Wallfahrtsführern herrschte bis dato große Verunsicherung und Widerwillen gegen das Unterbrechen einer uralten Wallfahrtstradition. Nun sorgt der Wallfahrtsseelsorger Pater Brüggemann für Klarheit: " Vor dem Hintergrund der Vorgaben und Verordnungen von staatlicher Seite ebenso wie vom Erzbistum Bamberg haben wir nun schweren Herzens entschieden, alle bisher angemeldeten Wallfahrten bis zum 31. August abzusagen." Ob die Wallfahrten im September und Oktober stattfinden können, lässt sich im Moment noch nicht vorhersagen, die staatlichen Regelungen gelten jetzt erst einmal bis Ende August.

"Wir alle bedauern dies sehr, aber aufgrund der Situation um die Corona-Pademie sind wir uns der Verantwortung bewusst und müssen diesen Schritt gehen. Bereits in den vergangenen Wochen stand unsere Sekretärin im Guardianat des Franziskanerklosters, die die Saison bereits vollständig geplant hatte, mit verschiedenen Gruppen in Verbindung, da für Anfang Mai bereits erste Entscheidungen getroffen werden mussten", erklärt Pater Dietmar auf Nachfrage. "Abstands- und Hygienerichtlinien machen es unmöglich, eine große Vielzahl von Wallfahrern in unserer Basilika aufzunehmen. Auch Übernachtung und Verköstigung im Diözesanhaus sind im Moment nicht möglich. Deshalb haben einige Wallfahrtsgruppen schweren Herzens ihre Wallfahrt abgesagt."

Für Pater Dietmar, der gerne die Wallfahrer von überall her herzlich begrüßt hätte, wäre es das erste Wallfahrtsjahr hier am Gottesgarten gewesen. Der Pater wünscht sich, dass die Wallfahrten nach dieser Durststrecke wieder in Gang kommen und sich viele Menschen auf den Weg nach Vierzehnheiligen machen, um sich eine Stärkung für den Alltag zu holen und ihre Ängste zu verarbeiten.

Maximal 50 Personen

Da unter den gegebenen Abstands- und Hygieneregeln nur bis zu 50 Besucher in der Basilika zu einem Gottesdienst Platz finden könnten, wäre es möglich, nach erneuter einfacher Anmeldung (telefonisch oder per E-Mail) mit einer Kleinwallfahrt von maximal 50 Personen nach Vierzehnheiligen zu kommen. Dafür komme allerdings nur ein Samstagvor- oder -nachmittag infrage.