Nur gemeinsam macht das Singen Spaß

Es gibt Chöre, die vom Sängermangel geplagt werden. Auch das Ende des aktiven Singens eines Chores kann daraus resultieren. Aus diesem Problem haben der Gesangverein Marktgraitz und der Gesangverein "Zum Lindenbaum" Mannsgereuth eine Tugend gemacht. So wurde vor zehn Jahren eine Chorgemeinschaft gegründet. Daraus ist eine kleine vorbildliche Erfolgsgeschichte geworden.

Es ist einfach schöner, mit einem vollständigen Chor zu singen und zu arbeiten, sagt der Marktgraitzer Chorleiter Günter Welsch. So war es nicht verwunderlich, dass die Mitglieder des Gesangvereins Marktgraitz über die Bilanz des vergangenen Jahres bei der Jahreshauptversammlung im kath. Pfarrzentrum in Marktgraitz zufrieden waren und vor allen Dingen optimistisch in die Zukunft schauten.

Vorsitzender Heinrich Geßlein dankte Chorleiter Günter Welsch und bezeichnete ihn als Antriebsfeder des Vereins. Der Chorleiter führte aus, dass er von den 40 Chorproben im vergangenen Vereinsjahr 23 abgehalten habe und sein Kollege Axel Stumpf aus Mannsgereuth die anderen. Er freute sich über die Leistungsfähigkeit des Chores. Nach einem guten Auftritt komme es oft vor, dass Einladungen von anderen Vereinen und Chören folgen, um dort gesanglich in Erscheinung zu treten. Dies sei ein Zeichen, dass es den Sängern Spaß macht. Es dürfe aber auch nicht verhehlt werden, dass in Chorproben kleine Begebenheiten auftauchten, die auf das fortgeschrittene Durchschnittsalter des Chores hinweisen. Bis jetzt sei dies durch konzentrierte Arbeit wieder wett gemacht worden. Günter Welsch hofft, dass im neuen Jahr besonders die jungen Sänger wieder mehr an den Proben teilnehmen können. Durch berufliche und terminliche Überschneidungen sei dies im vergangenen Jahr leider nicht so oft möglich gewesen.

Schriftführer Wolfgang Spitzenpfeil blickte auf das Jahresgeschehen 2018 im Einzelnen zurück: Dreimal musste beim Abschied von Mitgliedern auf dem Friedhof gesungen werden. Erfreulicher war, dass endlich einmal wieder ein Hochzeitsständchen bei einem jungen Sänger stattgefunden hat. Er konnte berichten, dass das Sommerfest mit dem Musikverein ein voller Erfolg gewesen sei. Weitere Auftritte hatte der Chor bei der Auferstehungsfeier zu Ostern, an der Fronleichnamsprozession, an den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in beiden Ortschaften, zum Totensonntag, zur 150-Jahr-Feier in Gestungshausen und beim Steinachtalgruppensingen. Insgesamt hatte der Chor 21 Auftritte. Aus Marktgraitz seien bei der Chorgemeinschaft 22 Sänger im Einsatz. Insgesamt habe der Verein 58 Mitglieder und 17 Ehrenmitglieder.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Heinrich Geßlein, Zweiter Vorsitzender Jochen Partheymüller, Schatzmeister Karl-Heinz Grünbeck, Schriftführer Wolfgang Spitzenpfeil. Dem Vereinsausschuss gehören an: Peter Bartosch, Friedrich Röling, Hans-Jürgen Geßlein, Heinrich Geßlein, Karl-Heinz Fantner, Hans Partheymüller, Roland Schneider und Peter Will. Kassenprüfer sind Roland Schneider und Hans Partheymüller, Fahnenträger Peter Bartosch, Hans-Jürgen Geßlein und Peter Will. Als Notenwarte fungieren Wolfgang Spitzenpfeil und Hans-Jürgen Geßlein. Roland Dietz