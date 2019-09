Nur ein Stern macht den Unterschied für die "Blue Eyes"

Wenn die "Red Socks" gegen die "Blue Eyes" antreten, dann läuft beim TC Michelau die Jugend-Vereinsmeisterschaft. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren spielten in Teams jeweils zwei Einzel und ein Doppel.

Die Jüngsten kämpften unter Anleitung ihrer Trainer Christopher Thiem und Matthias Sünkel in verschiedenen Spielen um Sterne für die Mannschaftswertung. Für Team "Red" holten Bastian Schütz, Luis Thiem, Louis Nielsen und Mika Nielsen die ersten Punkte im Tennis. Nur Laila Göhring punktete für Team "Blue". In der zweiten Runde punkteten für die Blauen Lucca Kestel, Laila Göhring, Louis Nielsen sowie die Doppel Kestel/C. Gagel und Hülß/Göhring. Für die Roten gewannen Annika Gagel, Luis Thiem und Pfaff/M. Nielsen sicherten Punkte für das rote Team. In den weiteren Disziplinen - Hockey, Biathlon, Sternlauf und Tennis-Zielspiel - gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und auch das Endergebnis war knapp: "Blue Eyes" sicherte sich mit 15:14 den Vereinstitel. kag