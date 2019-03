Nur ein Mann mit an Bord

25 Jahre miteinander verheiratet. Zumindest für die Frau von Dr. Boettge ist das im Rückblick eine wahre Überraschung. Von den Flitterwochen, über das gemeinsame Kind bis hin zu verführerischen Momenten musste das Schiff der Ehe so manches Riff umfahren und sich immer wieder von Neuem vor dem Kentern retten.

Dr. Jürgen Boettge (Patrick Schroll) und seine Frau Dagmar (Yvonne Linz) blicken zurück auf ihre fünf Kreuzfahrten, die eine ungläubige Nonne, eine französische Verführerin, eine störrische Journalistin, eine verklemmte Chef-Stewardess und eine naturblonde Cousine (Inge Hirschmann) gehörig durcheinanderwirbeln. Bleibt als letzter Ausweg nur die illegale Flucht in die finnische Pampa?

Der arrogant-wehleidige Politiker und die esoterische Lebedame nehmen gerne Kurs auf den Eisberg, mit voller Kraft voraus. Ob sich die Kollision und der drohende Untergang immer vermeiden lassen?

Das Theaterschiff sticht fünf Mal in See. Bordkarten sind im Vorverkauf (B2-Laden und Vereinigte Raiffeisenbanken in Igensdorf) sowie direkt an Bord für acht Euro erhältlich. Anlegestelle für die Kreuzfahrt ist in der Aula der ehemaligen Grundschule, im Gebäude der Marktbücherei, Gräfenberger Straße 5, in Igensdorf.

Die Abfahrtszeiten sind samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Einlass je eine Stunde vorher. Samstags gibt es kleine Snacks und Getränke, sonntags auch Kaffee und Kuchen - auch zum Mitnehmen.

Die Premiere findet am Sonntag, 31. März, statt, weitere Termine sind am Samstag, 6. April, Sonntag, 7. April, Samstag, 13. April, und Sonntag, 14. April. Weitere Informationen zu den Igensdorfer Theatertagen gibt es online unter www.die-lustigen-laien.de. red