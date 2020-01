Nur die Kulmbacher U12 ist erfolgreich

Zwei knappe Niederlagen und ein Sieg: Das ist die Bilanz des Basketball-Nachwuchses des ATS Kulmbach am vergangenen Wochenende. Den einzigen Erfolg feierte die U12 in der Bezirksklasse gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Rattelsdorf. In einem von Beginn an überlegen geführten Spiel setzten sich die jungen Kulmbacher schnell vom Gegner ab. Die Gäste punkteten nur bei Nachlässigkeiten in der Kulmbacher Abwehr. Angeführt von Jonas Hansl und Toni Wehlauch, die sich vor allem bemühten, ihre Mitspieler in Szene zu setzen, baute der ATS die Führung kontinuierlich aus. So konnte es sich ATS-Coach Paula Simon leisten, allen Spielern die gleichen Einsatzzeiten zu gönnen. Der ATS siegte mit 83:39 und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz.

U14 verliert nach Verlängerung

Viel Pech hatte die U14 beim Bezirksliga-Auftakt gegen die TS Kronach. Die Gäste zogen in den ersten Spielabschnitten auf 55:44 davon. Kulmbach gab aber nicht auf und glich nach einem 11:0-Lauf aus. Kurz vor Schluss lag der ATS-Nachwuchs mit 74:71 in Front, kassierte aber einen Dreier der Gäste. Die Verlängerung musste entscheiden. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten besser und gingen mit 84:80 als Sieger vom Platz.

U16 verliert gegen Rattelsdorf

In der Bezirksklasse traf die U16 auf die SpVgg Rattelsdorf. Die Kulmbacher lagen stets im Rückstand und entschieden nur ein Viertel für sich. Der Gast gewann mit 72:65 und nahm die Punkte aus Kulmbach mit. Nach zwei Spielen liegt der ATS auf dem dritten Rang. P.F.