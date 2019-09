Im Zeitraum vom 28. August bis 16. September ist ein Fahrrad gestohlen worden, das am Busbahnhof an der Schütt versperrt abgestellt war. Der unbekannte Täter löste den Vorderreifen und hinterließ diesen am Tatort. Es handelt sich um ein grau-blaues Mountainbike der Marke BTWIN, Typ Rockrider 340. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 entgegen. pol