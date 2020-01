Nur der Schnee fehlt noch

Seit Jahrzehnten wird der Gründleinsberg am südlichen Ortsrand von Sailershausen als Schlitten-, Rodel- oder manchmal auch als Skihang genutzt. Sogar einen Schlepplift der Marke "Eigenbau" wurde in der Wintersaison 1982/83 in Betrieb genommen. Damit war nach einer rechtlichen Prüfung des damaligen Pächters allerdings Schluss, weil ein Mädchen mit ihrem Schneerutscher in einen Graben fiel und sich verletzte.

Ein Sachverständigengutachten empfiehlt mittlerweile unterschiedliche Maßnahmen, um die Nutzung des Schlittenhangs wieder zu ermöglichen. Dabei handelt es sich nicht um ein offizielles Betriebsgelände zum Schlitten- oder Skifahren, sondern um mögliche und sinnvolle Absicherungsmaßnahmen, falls die Kinder im Dorf den Hang dennoch nutzen möchten.

Um eine einvernehnliche Lösung hat sich insbesondere die Dorfgemeinschaft Sailershausen gekümmert. Seit Sommer 2019 ist die KAB Sailershausen, vertreten durch den Ersten Vorsitzenden Volker Ortloff, mittlerweile Pächterin beider Grundstücke am Gründleinsgraben. Entsprechende Verträge wurden mit der Stadt Haßfurt sowie dem Universitätsforstamt Sailershausen abgeschlossen.

Zwischen den Feiertagen machte sich die Dorfgemeinschaft nun auf, ein professionelles, 210 Meter langes Skipisten-Sicherungsnetz aufzustellen. Die Kosten in Höhe von 4000 Euro trägt die KAB. Das 1,30 Meter hohe Netz dient vor allem der Sicherheit der Kinder.

Ortloff: "Das Geld erwirtschaftet ja die Dorfgemeinschaft beim jährlichen Frühlingsfest am 1. Mai. Deswegen waren wir uns einig, dass wir da auch etwas zurückgeben." Auch Auflagen wie das Anbringen von Strohballen an den Bäumen wurden erfüllt. "Wenn die Stadt jetzt ihrerseits die Arbeiten auf dem Gegenhang noch fertigstellt und es hoffentlich auch Schnee gibt, dann wurde vieles getan, um die Sicherheit zu gewährleisten", so der KAB-Vertreter.

Im Übrigen beweiden ab dem Frühjahr wie immer schon die Rinder eines Landwirts die beiden Grundstücke und stellen damit gleichzeitig die naturgerechte Pflege der Wiesen sicher. red