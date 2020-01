Forchheim vor 19 Stunden

Nur aufgezwicktes Fahrradschloss noch da

Am Mittwochmorgen ist ein Crossbike der Marke KTM (Farbe Schwarz-Orange) mit Halterung für einen Kindersitz und Gepäckträgerverlängerung am Bahnhofsplatz in Forchheim gestohlen worden. Als der Geschäd...