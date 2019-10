Nun lasst uns singen ...

Der Gospelchor der Kirchenmusik Haßberge lädt alle Musikfreunde zu den Herbstkonzerten am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in die evangelische Kirche Maroldsweisach und am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr in die katholische Kirche Ziegelanger ein.

Auf dem Programm stehen Traditionals wie "Now let us sing" oder "Elijah Rock" und Chorballaden, zum Beispiel "Over the Rainbow" oder "My way". Es gibt Filmmusik, Titel aus "Shrek - Der tollkühne Held" oder "König der Löwen", aber auch klassische Kirchenlieder in modernen Harmonien und groovenden Rhythmen ... oder wie wäre es mit afrikanischen Titeln?

Unter der Leitung von Matthias Göttemann singt der Gospelchor Haßberge und wird musikalisch begleitet von der Jazzband mit Evgenij Zelikman (Piano), Peter Puskas (Bass), Max Ludwig (Drums) und Peter Thoma (Saxophon).

Verstärkung und Stärkung

Am Sonntag findet das Konzert noch mit Verstärkung durch die Big-Band des Gymnasiums Haßfurt unter Leitung von Ekkehard Grieninger statt. Und es gibt einen gemütlichen Konzertausklang. Die Pfarrgemeinde Ziegelanger wird Getränke und kleine Speisen anbieten. Am Samstag ist in Maroldsweisach in der Brauerei-Gaststätte Hartlebfür ausreichend Platz gesorgt. Auch zu später Stunde werden Mitwirkende und Konzertbesucher hier noch bewirtet.

Alle Sängerinnen und Sänger, Musiker und Akteure freuen sich auf zahlreiche Gäste. Karten gibt es im Vorverkauf unter den Telefonnummern 09521/1714 und 09523/6957, im Internet unter www.kirchenmusik-hassberge.de/konzertkarten.html oder per Mail: karten@kirchenmusik-hassberge.de red